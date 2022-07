Hoe het overwegend conservatieve Hooggerechtshof in de VS nog lang kan wegen op de politiek: "De hand van Trump"

Je kunt je de vraag stellen of het wel oké is dat het Hooggerechtshof zulke politiek geladen beslissingen neemt. Matthijs is daar realistisch over: "Zulke Grondwettelijke Hoven wagen zich nu eenmaal altijd op het politieke ijs, ook in ons land", stelt Matthijs. "Opvallend is wel dat hun eigen macht in de VS niet eens ingeschreven is in de Grondwet, maar eigenlijk gebaseerd is op een arrest van 1803. Dat stelt dat opperrechters alle wetten kunnen toetsen aan de Grondwet. Eigenlijk hebben zij dus zichzelf macht gegeven met hun eigen arrest, maar dat is nadien nooit meer echt in twijfel getrokken."