AZ West Veurne looft 15.000 euro uit voor wie kinderarts aanbrengt

Het AZ West in Veurne is een kleiner ziekenhuis. Dat betekent dat de artsen in een kleiner team moeten werken en dus meer van wacht moeten zijn. "Hier zijn ze een op de vier à vijf weekends van wacht, terwijl ze in een groot ziekenhuis maar een op de acht weekends moeten werken. We proberen om ons ziekenhuis in de kijker te zetten door een grote welkomstpremie te geven en de dienst pediatrie financieel goed te ondersteunen", klinkt het bij de directeur.

Het acute tekort aan pediaters kent volgens Vermeulen verschillende oorzaken: "Ten eerste beperkt de overheid de instroom aan studenten geneeskunde, maar dat aantal is vrij krap berekend en houdt geen rekening met deeltijdse tewerkstelling of uitstroom. Ten tweede is pediater niet de best betaalde job binnen de geneeskunde."

Het ziekenhuis zoekt niet alleen in eigen land naar een geschikte kandidaat, maar ook in het buitenland.