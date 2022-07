BEKIJK - Chaos in Amerikaanse staten die meteen na arrest Hooggerechtshof verbod op abortus hebben ingevoerd

Een week geleden schrapte het Amerikaanse Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus. Er is veel rechtsonzekerheid omdat elke staat nu apart mag bepalen of het abortus op zijn grondgebied toelaat of niet. In de zuidelijke staat Louisiana is abortus sinds vorige week totaal verboden en er worden geen uitzonderingen gemaakt voor incest of verkrachting. Een rechter heeft het verbod in Louisiana op pauze gezet tot 8 juli om chaos te vermijden. In de praktijk is die er toch, meldt onze Amerikacorrespondent Björn Soenens.