In het supporterscafé van Yves Lampaert in Ingelmunster is de overwinning van de renner in de eerste rit van de Ronde van Frankrijk uitbundig gevierd. "Hij heeft mij tot tranen toe bewogen, normaal kan alleen mijn kind dat", reageert de voorzitter van Forza Lampaert Bert Vanwijnsberghe in "Het journaal".