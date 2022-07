Bosbranden bedreigen ruïnes van wereldberoemde Inca-stad Machu Picchu in Peru

Bosbranden in de buurt van de Peruaanse stad Cuzco, bedreigen ook de oude Inca-stad Machu Picchu. Dat melden lokale autoriteiten. De brand werd veroorzaakt door boeren die hun velden wilden klaarmaken voor het zaaien van nieuwe gewassen door gras en afval op de velden te verbanden.

Volgens de autoriteiten is al meer dan 40 hectare natuur in rook opgegaan, delen van de archeologische site zouden mogelijk ook beschadigd zijn. "We proberen de brand al twee dagen onder controle te krijgen, maar door het ruige terrein in de omgeving is dat niet gemakkelijk", zegt Roberto Abarca, directeur van het bureau voor risicobeheer en veiligheid in Cuzco.