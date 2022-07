Vlaamse speelpleinen in Brussel hebben voldoende monitoren 

Vanaf maandag blijft de speelpleinwerking van de VGC acht opeenvolgende weken open. In die periode zijn er opgeteld 12.498 plaatsen, verdeeld over 30 locaties in 17 Brusselse gemeenten. Per week zijn dat gemiddeld 1.000 plaatsen tegelijk voor kinderen en tieners, met soms pieken tot bijna het dubbele. De plekjes voor kinderen tot en met 12 jaar zijn al goed gevuld. Tieners kunnen zich wel nog vlot inschrijven.