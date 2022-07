Barry Callebaut na salmonellabesmetting: "Geen besmette chocolade in Belgische voedselbevoorrading"

Ook in het buitenland is er geen risico voor de consument, zegt het bedrijf. Onder de bedrijven die de chocolade hadden ontvangen, waren er ook uit Nederland, Spanje, Frankrijk, Polen, Kroatië, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.



De chocolademaker legde de productie van zijn fabriek in Wieze stil na de ontdekking van salmonella in een productielot. Alle chocoladeproducten die na 25 juni werden gemaakt in de fabriek, werden geblokkeerd.