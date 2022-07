CHECK - Ja, video toont moment waarop raket op winkelcentrum in Krementsjoek inslaat

We kunnen met grote zekerheid zeggen dat het om een tweede raketinslag gaat. Op de video's is de zwarte rookpluim van de eerste inslag al te zien voordat verschillende parkbezoekers verschrikt wegduiken voor een tweede projectiel. Via een site om afstanden te berekenen weten we ook dat de andere inslag ongeveer 500 meter zuidoostelijker plaatsvond. Door de sterkte van de schok kunnen we zeggen dat de raket veel dichter insloeg en het dus niet om dezelde explosie ging.

Uit de eerste beelden in bovenstaande video, die waarin de man in het water springt, kunnen we afleiden dat de bewakingscamera vanuit het zuiden in noordelijke richting keek. De schokgolf die de twee bezoekers omver blaast komt ook uit zuidelijke richting. Wellicht sloeg de raket net naast enkele serres en pakhuizen ten zuiden van het park in.