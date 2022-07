"Einde voor het Wilde Westen van de cryptomunt": Europa komt met strengere regels

Critici vinden dat een aanval op de privacy, zegt Spaas: "Omdat er geen enkele afweging is of het om een brave investeerder gaat of om mensen waarbij er veel meer indicaties zijn dat er iets aan de hand is." Hij vreest bovendien dat deze regels het moeilijker zullen maken voor bedrijven en consumenten: "Jammer genoeg is er zo veel regelgeving dat ik vrees dat bepaalde waardevolle initiatieven hun bedrijf buiten Europa zullen opstarten omdat ze niet binnen het bestaande kader passen."