Dadipark in Dadizele opent opnieuw pop-up: "Verdubbeling in alle opzichten"

Vorig jaar organiseerden de "Heren Deweer" voor de eerste keer de pop-up versie van het Dadipark. Dat deden ze exact 20 jaar nadat het oorspronkelijke Dadipark de deuren sloot. Door het grote succes van vorige zomer, maakten ze de pop-up dit jaar dubbel zo groot. “Vorig jaar moesten we soms onze poorten sluiten omdat er te veel volk was. Dit jaar hebben we het terrein dubbel zo groot gemaakt en zal er plaats zijn voor iedereen”, vertelt organisator Giovanni Maes.

De twee organisatoren willen met de pop-up een ode brengen aan het vroegere speelpark. Dat doen ze door de oude site van het Dadipark om te toveren tot een kleurrijk speelparadijs gevuld met springkastelen, zandbakken en trampolines. Het park focust op jong en oud. Zo worden op de vooravond van 21 juli alleen volwassenen toegelaten in het speelpark.

De Dadipark pop-up is gratis te bezoeken van 1 juli tot en met zondag 24 juli. Het park is elke dag open van 10u tot 18u en tijdens het weekend tot 22u.