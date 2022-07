Na de coronamaatregelen: vorige maand 618 faillissementen in Vlaanderen, een record voor juni

De stijging was het grootst in Vlaanderen, waar het aantal falingen met 72,4 procent steeg, tot 2.850 uitgesproken faillissementen. In Brussel steeg het aantal faillissementen met 67,8 procent tot 1.027 en in Wallonië was de toename een pak kleiner dan elders in het land. Het gaat er om 1.110 faillissementen na een toename met 18,1 procent.

Kijken we per provincie, dan zien we een explosieve stijging van het aantal faillissementen in, Antwerpen: +124 procent, tot 1.165 uitspraken. "Historisch bleek de provincie Antwerpen steeds opnieuw de voorloper met betrekking tot faillissementsevoluties", bemerkt Graydon daarbij.