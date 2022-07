Nieuw fietspad tussen Duffel en Lier is klaar: "Een verademing voor de fietsers"

Voor de fietsers is het vernieuwde dubbelrichtingsfietspad een echte verbetering, zegt de schepen van mobiliteit in Lier, Bert Wollants (N-VA). "Via het nieuwe fietspad kan je nu veel comfortabeler van Lier naar Duffel fietsen en terug. Het oude fietspad ging al decennia mee, en was ook niet meer in al te beste staat. Ik denk dat het wel een verademing is voor de fietsers."