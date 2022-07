Gent heeft online huwelijkskalender: “Snel zien of er nog trouwdata vrij zijn”

In de agenda zijn er tijdsslots voor trouwpartijen in het stadhuis of in de dienstencentra. Ook zijn er slots voor praalhuwelijken in het Gravensteen. Buiten trouwen op locatie, aan de Gentse Sint-Pietersabdij, kan sinds deze lente. Alle 127 plaatsen voor dit trouwseizoen (mei tot september) zijn volzet. Bij regenweer gaat de plechtigheid in een zaal van de abdij door.

“Buiten trouwen is populair, volgend jaar zorgen we voor nog meer momenten waarop het kan”, zegt schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V). Er komen 100 tijdsslots bij om in de abdijtuin te trouwen. Je kan de slots voor binnen en buitenhuwelijken raadplegen in de online agenda.