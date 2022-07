Gentse drukkerij gaat de catalogus van luxeautomerk Rolls Royce verzorgen

Graphius is een Gents familiebedrijf dat geleid wordt door Denis Geers zelf en zijn broer Philippe. "Hier in Gent hebben we 225 mensen in dienst. In heel de groep zijn we met 420 medewerkers en daar komen er nu nog eens 90 bij van Park Communications."

Die deal is trouwens erg lucratief. Want naast de jaarlijkse omzet van 100 miljoen euro, komt daar nog eens 18 miljoen bij voor het Gentse Graphius. Of hoe het drukken van kunstboeken en brochures in de luxesector nog lang niet voorbij is.