Graffitimuur ter ere van Gaston Berghmans ingehuldigd in Merksem

Kort na het overlijden van Gaston Berghmans in 2016, besliste het district Merksem om de Boekenbergdreef die naar het Bouckenborghpark leidt, om te dopen tot Gaston Berghmansdreef. Onlangs kreeg de dreef een opknapbeurt. "Het is formidabel mooi geworden, met die open ruimte en de kasseien", zegt Paul Torfs, de schoonzoon van Gaston Berghmans. "En natuurlijk de graffiti. Ik vind het geweldig. Het is een echt eerbetoon aan onze pa. Hij woonde 30 jaar aan de overkant van de dreef, en keek er op uit. Het kunstwerk is 7 jaar te laat gekomen, hij had het moeten zien vanuit zijn zetel."

