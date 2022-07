Hooggerechtshof in VS zaagt met nieuw arrest poten van onder Bidens klimaatbeleid: "Verwoestend"

In de praktijk komt door dit arrest, net als bij de abortuswetgeving onlangs, de beslissingsmacht over het klimaatbeleid bij de staten zelf terecht. "Dat is natuurlijk de droom van de conservatieve Republikeinen, want heel wat van die staten hebben weinig bevolking maar veel olie en veel steenkool. Die zitten in de greep van die industriële lobby's, en dus ook in de greep van de ideologie van deregularisering. Dit strookt dus volledig met de conservatieve agenda. Het zijn dan ook de conservatieve rechters in het Hooggerechtshof die achter dit arrest staan."