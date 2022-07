Voortvluchtige fietser herkend als inbreker in Mechelen, na tips via buurtinfortmatienetwerk 

Via het BIN-netwerk (buurtinformatienetwerk) wordt een bericht verspreid met daarin een persoonsbeschrijving van de man. Een vrouw die in de Turfbeemd woont, ziet later op de avond dat er een onbekende man in haar tuin zit, en herkent hem als de voortvluchtige inbreker. "Onze collega’s zijn meteen ter plaatse gegaan en konden de man aantreffen en arresteren. Hij had zich verschuild in een caravan."

Het gaat om een man van 27, zonder vaste verblijfplaats en bij de politie gekend voor eerdere feiten. De onderzoeksrechter heeft de man laten opsluiten in de gevangenis van Mechelen.