Biënnale Interieur in Kortrijk gaat niet door: "Te veel extra onzekerheden"

De impact van corona op de internationale beurswereld is groot. Daarnaast zijn de prijzen ook gestegen door de oorlog in Oekraïne. “Onze exposanten worden geconfronteerd met prijsverhogingen in verschillende sectoren. Daardoor kwamen er ook veel extra onzekerheden op hen af”, vertelt de organisator van de Biënnale Interieur in Kortrijk, Caroline Fiers.

De organisatie besliste na overleg dat de beurs dit jaar niet zal doorgaan. “Het was lang onzeker afwachten, maar we moesten op tijd de knoop doorhakken”, voegt Fiers toe. Voor de stad Kortrijk is de beslissing een domper. De beurs bracht jaarlijks heel wat promotie en volk naar de stad. Wanneer de volgende editie plaatsvindt, is nog niet beslist.