Jongeren uit Halen, Herk-de-Stad en Lummen kunnen zich in juli uitleven op skatepark aan De Rietbron

Het pop-up skatepark in GC De Rietbron in Halen is een initiatief van de jeugddiensten van Halen, Herk-de-Stad en Lummen. "We hebben in de regio een tekort aan ruimte om te kunnen skaten", vertelt burgemeester Erik Van Roelen (VD&V) van Halen. "Maar we hebben hier evengoed een graffitiwand en een chillruimte. Want we merken dat kinderen en jongeren toch nood hebben aan leuke activiteiten in de zomervakantie. En nu kunnen ze zelf kiezen wat ze willen doen."