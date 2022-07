Kluisbergen dwingt referendum af over deelname aan fusie in Vlaamse Ardennen

In het najaar van 2021 kondigden de burgemeesters van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem) aan dat ze willen onderzoeken hoe hun gemeenten nauwer kunnen samenwerken of zelfs fusioneren. Oudenaarde en Wortegem-Petegem beslisten om de plannen in een referendum voor teleggen aan de inwoners. Ook de inwoners en oppositiepartijen van Kluisbergen wilden die inspraak, maar eind 2021 wees het gemeentebestuur die vraag af. "We zijn niet tegen een volksraadpleging, maar we gaan eerst de resultaten afwachten van een studie over de voor- en nadelen van de fusie. We gaan stapsgewijs te werk", klonk het toen bij burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen).