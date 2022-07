Laatste nacht voor uitbaters van oudste café in Overpoort in Gent: "Marc Coucke is afscheid komen nemen" 

Na 45 jaar trekken zeventigers Rita en Pottie de deur van café Salamander in de Gentse Overpoort achter hen dicht. Zij kunnen als geen ander vertellen hoe de Gentse uitgaansbuurt doorheen de jaren veranderd is. Rita: "Het studentenleven op zich is nog steeds hetzelfde, maar jaren geleden waren ze wel met veel minder. Rond de 16.000, nu zijn het er 80.000. Toen we in de Overpoort zijn toegekomen in 1978 waren er zes studentencafés, maar ook gewone huizen, een kruidenier, bakkers en winkels. Maar met de groei van het studentenpubliek is dat veranderd en zijn er veel meer cafés en dancings bijgekomen."