Luchthaven Deurne 6 weken dicht in najaar om start- en landingsbaan te vernieuwen, Borsbeek: "Vlaggetjes om afmetingen te markeren"

Van 19 september tot 22 of 25 oktober zal de luchthaven van Deurne sluiten voor alle vliegverkeer. Dat komt omdat de start- en landingsbaan vernieuwd moet worden. "Er komt een volledig nieuwe asfaltlaag over de volledige lengte van de baan. De baan blijft even lang en even breed. De afwatering van de baan zal ook volledig vernieuwd worden", zegt Bruno De Saegher (N-VA), voorzitter van de LOM (Luchthavenontwikkelingsmaatschappij), die in opdracht van de Vlaamse overheid de infrastructuur van de luchthaven beheert.

In de buurt heerst de vrees dat de start- en landingsbaan verbreed zal worden, om meer vliegtuigen te kunnen ontvangen. Dat wordt met klem ontkend. "Dat is nooit de bedoeling geweest en dat is ook nooit gebeurd in het verleden. De baan blijft ook op dezelfde plaats liggen."