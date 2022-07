Malle voert alcoholverbod in tijdens weekends: wie rondloopt met alcohol, riskeert 350 euro boete 

Vandalisme, nachtlawaai, en ook veel afval, overgeefsel en urine op straat. Het zijn geen onbekende fenomenen voor buurtbewoners en winkeliers in de omgeving van 2 cafés in Westmalle. De gemeente trof eerder al maatregelen. Zo kwamen er extra politiecontroles en kuisploegen, maar dat is dus niet voldoende om de overlast in te perken.

"Die maatregelen hebben zeker hun effect gehad, maar de veiligheid en leefbaarheid in de buurt blijven onder druk staan", zegt burgemeester Sanne Van Looy (N-VA). "Daarom voeren we het verbod in, op vrijdagen en zaterdagen van 20 uur tot 8 uur, en ook de avonden voor feestdagen."