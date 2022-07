Yannick Michiels uit Mol wint als eerste Belg ooit medaille op WK Oriëntatieloop 

Yannick behaalde de bronzen medaille in de categorie “sprint”. Eerder werd hij al twee keer vierde op een WK. Gisteren zag het er even naar uit, dat hij opnieuw net naast het podium zou vallen.

“Toen ik over de finish kwam, bleek ik vierde te zijn. Alweer. Maar een paar minuten later kwam iemand van de organisatie me vertellen dat de man die derde werd, een controlepunt had overgeslagen. Hij werd gediskwalificeerd en ik kreeg dus toch de medaille. Van teleurstelling ging het dus naar euforie."

Michiels won eerder al een zilveren medaille op het Europees kampioenschap. Een medaille op het WK is een bekroning voor hem. “Het is historisch. Het is de eerste keer dat een Belg in deze sport een medaille wint. Het is een enorme beloning na jaren van trainen.”