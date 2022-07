Oekraïense autoriteiten: "Meerdere doden bij raketaanvallen nabij  havenstad Odessa"

Sergej Bratsjoek, de woordvoerder van het Oekraïense leger in Odessa, was de eerste die de aanvallen nabij Odessa signaleerde. Dat deed hij vannacht rond 1 uur in een videoboodschap via Telegram. Hij sprak op dat moment over 17 doden en 30 gewonden.

De eerste raketaanval zou volgens Bratsjoek plaatsgevonden hebben in Bilhorod-Dnistrovski, net buiten Odessa. "Een eerste raket - afkomstig van strategische vliegtuigen boven de Zwarte Zee - sloeg in op een appartementsgebouw", aldus Bratsjoek. "Het gebouw telde negen verdiepingen, waarvan een verdieping nu volledig verwoest is. Een tweede raket, afgevuurd door hetzelfde vliegtuig, trof twee andere gebouwen in het gebied."