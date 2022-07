Minister Crevits (CD&V) op zoek naar 3.300 mensen om druk op zorgsector te verlichten

“Al verschillende jaren zijn beroepen uit de welzijns- en zorgsector knelpuntberoepen", zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V). "We zien niet alleen grote noden in de kinderopvang of de ouderenzorg, ook in de jeugdhulp en thuiszorg is de zoektocht naar personeel groot."