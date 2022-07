Na de orka is nu een gezonde walvis gespot in de Seine, schippers wordt gevraagd om 10 meter afstand te houden

Bedoeling is dat de walvis op eigen kracht terug naar zee trekt en niet verder landinwaarts. "Op dit ogenblik is de walvisachtige nog niet in zoetwater terechtgekomen en lijkt alles in orde met zijn gezondheid", klinkt het bij Sea Shepherd op Twitter.

In mei zwom nog een verdwaalde orka in de Seine. Hij was duidelijk verzwakt. In eerste instantie werd geprobeerd de orka naar zee te lokken door middel van walvisgeluiden, maar toen bleek dat hij een vergevorderde schimmelinfectie had, werd besloten hem te laten inslapen. Eind mei werd de orka dood aangetroffen in de haven van Rouen. Het dier zou een natuurlijke dood gestorven zijn.