Hoe goed gaan we onze oceanen voortaan beschermen? Geen doorbraak in Lissabon, België zet pleidooi wel voort

Er waren wel wat kleine akkoorden en kleinere financiële beloftes, en zowel wetenschappers als politici - onder wie de Franse president Emanuel Macron - hebben gepleit voor een wettelijk kader om de exploitatie van de zeebodem voor metalen stop te zetten of tenminste heel strikt en voorzichtig te benaderen.

De conferentie is ook en vooral gebruikt om verder te werken naar een groot bestand met alle landen:

een VN-verdrag om de internationale wateren te beschermen (in het kader van het UN High Seas Treaty ).

). een akkoord over biodiversiteit, in het kader van de zogenoemde 30x30-overeenkomst. Tegen 2030 wil de VN 30 procent van het zeeoppervlak beschermd zien in het kader van de CBD, de Convention on Biodiversity.

Momenteel zijn er een 30 tal landen, de zogenoemde Blue Leaders, die voor de 30x30 willen gaan, waaronder België. Zij proberen de andere landen nu mee te trekken. In augustus wordt er voortgepraat in New York, waar dan mogelijk een doorbraak komt.

Over de biodiversiteit wordt in december verder onderhandeld in Montreal, Canada. De top in Lissabon zou een steviger fundament moeten bieden om later tot een stevig akkoord te komen.