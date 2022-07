Oekraïense Marinha trekt na 3 maanden in Herzele terug naar Oekraïne

De afgelopen 2 weken kreeg Marinha het erg zwaar in Herzele. Dat merkte haar gastvrouw Freya De Vos. "Ook haar oudste zoontje David miste zijn papa erg hard", vertelt ze. Maar de oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Toch wil Marinha het risico nemen. "Waar zij woonde in Kramatorsk is het absoluut niet veilig. Daar kan ze dus niet naartoe. Maar de vader heeft een appartementje gehuurd tegen de grens van Polen. Daar is het relatief veilig momenteel."

Toch maakt Marinha zich nog altijd grote zorgen, vervolgt gastvrouw Freya. "Ze is natuurlijk bang voor de veiligheid en of ze daar voldoende voedsel zal kunnen kopen, en hoe duur alles er zal zijn. De vader heeft wel werk, maar niet altijd. Hij rijdt als vrachtwagenchauffeur rond om essentiële middelen te bevoorraden, maar hij heeft ook niet altijd werk. Er is dus niet altijd geld."