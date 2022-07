Onderzoeksrechter houdt 5 mannen aan in onderzoek naar phishing: "Al voor 270.000 euro buit gemaakt"

De onderzoeksrechter in Veurne heeft de afgelopen weken in totaal vijf mannen aangehouden in een grootschalig onderzoek naar phishing. Via onder andere valse sms’en over fraude met Itsme konden ze al zeker 270.000 euro buitmaken. Daarmee maken ze ook grote sier. “Een van de verdachten is een Nederlandse rapper die rapt over zijn liefde voor geld dat hij krijgt voor criminele activiteiten”, meldt het parket van Veurne.