Opening openluchtzwembad Flow in Anderlecht

In Anderlecht is het openluchtzwembad Flow weer geopend voor het publiek. Vorig jaar opende het zwembad voor het eerst en dat was een groot succes. Er zijn in Brussel amper plaatsen waar je in de openlucht kan zwemmen. "We kijken al uit naar deze zomer", zegt Steinbrück. "We verwachten in totaal zo'n 15.000 mensen deze zomer."