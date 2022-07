Van 15 naar 391 ongevallen met speedpedelecs, Fietsersbond pleit voor meer cursussen voor weinig ervaren fietsers

Maar ook aan de infrastructuur is er nog werk. "We hebben een historische achterstand in Vlaanderen. Als je die nieuwe bakfietsen en elektrische fietsen op een te smalle restruimte stuurt dan krijg je gewoon meer conflicten", zegt Callens.



Er wordt steeds meer geld uitgetrokken voor de infrastructuur, maar dat alleen is niet genoeg. "De investeringen in infrastructuur moeten doorgezet worden. We moeten het vele geld vooral gerealiseerd zien op het terrein. We moeten ons daarbij de vraag stellen of het allemaal nieuwe fietspaden moeten zijn of kunnen we de ruimte met auto's herindelen", klinkt het bij de Fietsersbond.