Overstromingen van juli vorig jaar in Herk-de-Stad, Lummen en Diepenbeek nu toch als ramp erkend

Iedereen herinnert zich nog de beelden van de fruitplantages in Herk-de-Stad die onder water liepen nadat in de Gete met graafmachines een bres was geslagen om zo stroomafwaarts in Halen woongebieden te vrijwaren. De boeren liepen toen veel schade op, groot was dan ook de verontwaardiging dat zij geen beroep konden doen op het rampenfonds omdat Herk-de-Stad niet erkend werd als rampgebied. Ook Halen en Diepenbeek vielen uit de boot in december vorig jaar, terwijl ook in die gemeenten heel wat inwoners schade hadden. Veel van die inwoners en boeren hadden ondertussen wel een schadedossier ingediend.