Vicepremier De Sutter wil wijziging in anonimiteit donoren na VRT NWS-reportage over fertiliteitsarts: "Niet langer houdbaar"

"Dat is het systeem van in Nederland, al vele jaren zelfs, en je ziet in al onze buurlanden dat de anonimiteit is afgeschaft", gaat ze verder. "Dus wij lopen een beetje achter en dat is wel jammer want in de fertiliteitsgeneeskunde zijn wij altijd pioniers geweest. We waren altijd de koplopers in Europa, zelfs in de wereld."