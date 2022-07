Pro Nieuwpoort zamelt boekentassen in voor gezinnen met financiële problemen

Ook zaterdag zamelen leden van de onafhankelijke partij Pro Nieuwpoort nog boekentassen en pennenzakken in, aan jeugdverblijf De Barkentijn. Vandaag stonden ze met een kraampje op de wekelijkse markt. De bedoeling is om de spullen een tweede leven in te blazen. “Het begin van het schooljaar is een dure periode. Veel gezinnen hebben het moeilijk om een boekentas of pennenzak voor hun kind te betalen”, vertelt Evelyne Dewulf.

Alle spullen worden na de inzameling overhandigd aan Domino in Nieuwpoort. Dat is een project dat meebouwt aan kansen voor kinderen. De gezinnen zullen de tweedehands boekentassen en pennenzakken kunnen kopen aan een klein prijsje. “Op die manier willen we elk kind een positieve start van het nieuwe schooljaar bezorgen”, voegt Evelyne Dewulf toe.