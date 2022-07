Red Hot Chili Peppers annuleert concert in Glasgow, deze namiddag duidelijkheid over show op Werchter

Geen concert voor de Schotse fans van Red Hot Chili Peppers. "Door ziekte zullen Red Hot Chili Peppers niet in staat zijn om vanavond, op 1 juli, op te treden in Glasgow. RHCP houden van Schotland en zijn erg ontgoocheld dat ze niet kunnen spelen. Bedankt voor jullie begrip", laat de groep via hun sociale media weten. Er wordt bekeken om de show op een andere datum te laten doorgaan.