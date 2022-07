Na regen komt zonneschijn op Rock Werchter, op de dag van Metallica en een nostalgische openingsact

Maar dat vroege middaguur kan noch de band noch het publiek deren: nostalgie scoort op élk uur van de dag. Met name Sum 41-frontman Deryck Whibley (42 jaar intussen, maar nog steeds op het podium in een zwart mouwloos shirt) trakteert de wei op een stevig energieshot. Met alle truken van de foor, tot grote ballonnen toe, zweept hij het publiek op, en met succes. Voor liefhebbers van muziek uit de nineties en nilles is het genieten.

Gooi daar nog wat virtuoos gitaarspel bij, en er ontstaat een eerste "circle pit" in de voorste regionen. Meezingen geblazen ook met de grote hits "Still waiting" en "In too deep". Een meer dan waardige opener van dag 2 op Rock Werchter. Want veel volk én veel sfeer zijn absoluut geen garantie, op het middaguur aan de Main Stage.