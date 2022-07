Rock Werchter zet lokale pensen en streekbieren op het menu: "Ze mogen mij 24u op 24 bellen voor extra pensen"

Vlak naast de "Smaakfabriek" krijgen ook lokale handelaars de kans om hun producten aan de man te brengen. Daar vinden festivalgangers vers fruit van landbouwers uit de ruime omgeving van Werchter, streekgebonden kazen, maar ook bijvoorbeeld streekbieren van Hof ten Dormaal in Tildonk. Ook de witte pensen van beenhouwerij Vangramberen uit Boutersem staan dit jaar voor het eerst op het menu. Die worden geserveerd tussen een knapperig broodje met eikenbladsla, verse compote en gedroogde uitjes.

"Het is allemaal nieuw voor ons, dus we hebben nog geen idee hoe het allemaal zal verlopen. Voor de start hebben we in ieder geval 900 pensen klaargemaakt", lacht Katrien Vangramberen op Radio2. Haar smartphone trilt om de haverklap door foto's die klanten doorsturen terwijl ze met een pens in de hand poseren. "Festivalgangers zijn duidelijk op zoek naar lokale maaltijden. We zijn het hele weekend stand-by om meteen extra pensen te kunnen leveren. Ze mogen mij 24 uur op 24 bellen", aldus nog de enthousiaste slager.