Keuzestress op Rock Werchter? Dit zijn de drie ultieme tips van Michèle Cuvelier voor dag 3

Drie jaar na de laatste Rock Werchter kan editie 2022 van start gaan. Zie je ook door het bos de bomen niet in de line-up? Elke dag tipt Michèle Cuvelier voor VRT NWS drie artiesten die je zeker niet mag missen. Dag 3 is volgens Cuvelier "de grote popdag" op het hoofdpodium. Zij tipt een treintje van verschillende artiesten, wiens shows netjes op elkaar volgen in de Klub C en The Barn. "Maar mis zeker de opener op het hoofdpodium niet, om je zaterdag mee op gang te trekken", aldus Cuvelier.