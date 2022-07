Oekraïne wint soepoorlog van Rusland: Unesco wijst borsjt toe aan Kiev

De borjstcultuur kwam terecht op de werelderfgoedlijst voor immateriële goederen die dringend bescherming nodig hebben. De VN vreest dan ook negatieve gevolgen voor de traditie in Oekraïne door de oorlog. "Het bestaan van de soep is niet in gevaar, maar het menselijk en levend erfgoed dat met deze soep verbonden is, wel. Dat door de gedwongen verplaatsing van gemeenschappen als gevolg van het gewapende conflict", duidt de VN-organisatie in een verklaring.