Spektakelmusical 1302 in Kortrijk brengt geromantiseerd verhaal van Slag der Guldensporen

Stefaan Werbrouck schreef het verhaal van de musical waar de liefde een centrale rol in speelt. Jan Breydel (rol gespeeld door Simon Van Gansbeke) toont zijn amoureuze kant en is zo de belangrijkste protagonist in de musical. Het eerste deel handelt over de Brugse Metten, na de pauze gaat het verhaal verder in Kortrijk waar een relaas wordt gegeven van de Guldensporenslag.

De reacties uit het publiek na de avant-première waren zeer lovend. “Er wordt goed gezongen, de muziek van het live-orkest onder leiding van Erik Desimpelaere was indrukwekkend, de hele productie is om je vingers van af te likken”, zegt Peter Vanhoe die tot het einde toe ademloos heeft toegekeken. Veel positieve reacties ook over de locatie. Het decor, een middeleeuwse huizenrij op de Broelkaai, vloeit mooi over in het historische centrum met de Broeltorens en de verlaagde Leieboorden.