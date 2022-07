Goed nieuws voor slachtoffers van phishing: meeste banken nu ook in weekend en 's avonds bereikbaar

"Eerst en vooral zijn we een informatiecampagne gestart, want veel mensen weten niet dat als ze slachtoffer worden van phishing, dat ze niet alleen Cardstop moeten bellen, maar ook hun bank", vertelt De Bleeker. "Op dit moment is 90 procent van de banken wél in het weekend én ’s avonds bereikbaar. In september moet 100 procent constant bereikbaar zijn."

Dus wie het slachtoffer is van phishing kan nu bij de meeste banken ook in het weekend of 's avonds terecht, via e-mail of telefonisch. "De banken geven de garantie dat je mail onmiddellijk gelezen wordt en dat ze ook meteen tot actie overgaan en je bankrekening en app blokkeren", zegt de staatssecretaris nog.



Voorlopig moet je als klant wel nog naar de website van je eigen bank op zoek naar het juiste e-mailadres of dat telefoonnummer. Er is nog geen gemeenschappelijk nummer zoals dat van Cardstop. "Op termijn is het ook voor die dienst de bedoeling dat we naar één systeem gaan, één overkoepelend contact voor alle banken," benadrukt De Bleekere.