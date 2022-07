Steeds meer agressie tegenover politieagenten: "Het is een maatschappelijk probleem", zegt politie in Hasselt

De korpschef onderstreept het belang van een goede opleiding: "We moeten goed voorbereid zijn en opgeleid zijn om alles te kunnen kanaliseren zodat we geen ergere gevallen krijgen. Waar we vroeger met 1 interventieploeg tussenkwamen, moeten we nu met 2 of meer ploegen ter plaatse komen. Bovendien beschikken wij over een bijzonder bijstandsteam om de geweldsituaties te kanaliseren omdat zij nog beter opgeleid zijn en de uitrusting hebben. We moeten ons als politiediensten beter organiseren op de nieuwe evoluties."