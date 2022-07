Temse gebruikt rubberen zeilen tegen hardnekkige Japanse duizendknoop

Het enige nadeel is dat de doeken zo'n vijf jaar moeten blijven liggen. "Dat is nodig zodat de dikke knollen in de grond helemaal afsterven", legt Wim uit. "Het is een heel hardnekkige plant hebben we gemerkt bij een aantal proefprojecten. Zo hebben we een paar stukken bedekt met zulke doeken, maar zien we dat de duizendknoop gewoon ernaast begint te groeien. We zullen dus nog grotere oppervlaktes moeten bedekken."

De afgelopen jaren heeft de gemeente Temse al alles geprobeerd. "Tot elektrische schokken geven in de knollen toe. Maar ook regelmatig maaien dat de wortels geleidelijk aan afsterven. Helaas. Het is een heel hardnekkige plant. Tien jaar geleden hebben we ook chemische middelen ingezet omdat we zo wanhopig waren, maar dat doen we liever niet en het is bovendien verboden." Duimen voor de groendienst dat de rubberen doeken wél helpen.