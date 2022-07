Tita uit Scheldewindeke heeft de leukste vakantiejob: koken voor de artiesten op Rock Werchter

Foto's als herinnering aan haar bijzondere vakantiejob kan Tita helaas niet nemen. "Dat is de regel, we mogen artiesten niet aanspreken voor een selfie. Je mag hier sowieso backstage geen foto's nemen omdat het een veilige plek moet zijn voor de muzikanten. Dat is begrijpelijk, dus ik bewonder ze van op een afstandje."

Voor Tita is het een vakantiejob die ze niet snel zal vergeten: "Het is een serieuze ervaring. Om alles hier te zien in het artiestendorp. En ik heb heel veel geluk met de werkuren. Die lopen van 10u tot 2u 's middags. En 's avonds van 5u tot 9u. Ertussen en erna kan ik dus veel concerten meepikken. Vanavond ga ik bijvoorbeeld ook zeker kijken naar Metallica op de wei. En hopelijk mag ik hier volgend jaar weer komen werken."