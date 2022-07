Tom Cruise wordt 60: hoe de man na een carrière van meer dan 40 jaar nog altijd aan de top van Hollywood staat

Zijn debuut was een bijrolletje in Endless Love (1981), de beruchte romantische film met Brooke Shields en Martin Hewitt. Cruise was 19.

Twee jaar later zat hij zowaar in The Outsiders, een film van The Godfather-regisseur Francis Ford Coppola. The Outsiders heeft een cultstatus verworven omdat bijna de hele cast ermee gelanceerd werd voor een opgemerkte carrière: Rob Lowe, Emilio Estevez, Matt Dillon, Patrick Swayze, Ralph Macchio, en dus ook de 21-jarige Tom Cruise.