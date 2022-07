Twee basisscholen in Zutendaal stellen speelplaatsen open voor de hele buurt

De speelplaatsen zullen de komende maanden ook aantrekkelijker gemaakt worden. De scholen kunnen daarvoor rekenen op subsidies van de gemeente en Vlaanderen. "We zijn er in geslaagd om een subsidie van 79.000 euro voor de inrichting van deze speelplekken te laten goedkeuren", vertelt schepen van Jeugd Yannick Eurlings (ZVP). "We hopen ook dat de speelplaatsen een ontmoetingsplek worden waar jonge ouders en senioren met hun kinderen en kleinkinderen naartoe komen om ze te laten ravotten."