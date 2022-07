Werkt ons land aan een ruiloperatie om VUB-gastprofessor Djalali vrij te krijgen?

De zaak van Assadi en zijn medeplichtigen is al een paar keer in verband gebracht met het lot van de Zweeds-Iraanse professor Ahmadreza Djalali, die ook gastprofessor was aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is in Iran opgepakt op verdenking van spionage, en ter dood veroordeeld. Zijn executie is al een paar keer aangekondigd door het Iraanse regime, onder andere toen het proces tegen Assadi begon, en de dag voor de uitspraak in beroep zou vallen. Amnesty International wees er al op dat Iran Djalali gebruikt als pasmunt voor Assadi en zijn medeplichtigen.