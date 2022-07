Uitzendkrachten hebben voortaan recht op een fietsvergoeding voor verplaatsingen naar het werk

"We hebben een afspraak gemaakt dat er voor alle uitzendkrachten een fietsvergoeding komt", legt Piet Van den Bergh van de christelijke vakbond uit. "Ofwel krijgt de uitzendkracht de fietsvergoeding van het bedrijf waar hij werkt. Indien dat daar nog niet voorzien is, krijgt hij een fietsvergoeding van 25 cent. Daarnaast is ook de tussenkomst verhoogd voor mensen die met hun eigen wagen of motor naar het werk komen en ook niet kunnen terugvallen op een regeling die geldt in de onderneming waar zij werken."