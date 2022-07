Van RSZ-korting tot premies voor opleidingen: Vlaanderen trekt 100 miljoen uit om groot gat op arbeidsmarkt te dichten 

Ann Vermorgen, nationaal secretaris van de christelijke vakbond ACV, heeft het akkoord wel mee ondertekend, omdat er volgens hen wél voldoende initiatieven worden genomen voor de werknemer.

“Wij ondertekenen het akkoord omdat we het belangrijk vinden dat mensen aan het werk gaan én ook aan het werk kunnen blijven. Anders zal de krapte op de arbeidsmarkt zware gevolgen hebben. Dat zien we nu bijvoorbeeld al in de zorg en het onderwijs. Wij vinden dat er in het akkoord voldoende evenwichten en aanzetten zitten.”

Hans Maertens, voorzitter van de SERV en gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA, staat ook nog volledig achter het akkoord. Maertens vindt het jammer dat het ABVV het akkoord niet mee ondertekent.

“Wij zijn van oordeel dat er voor iedereen voldoende eten en drinken in dit akkoord zit. We betreuren dat het ABVV er niet mee instapt. Het kan altijd beter en meer, maar op een bepaald ogenblik moet je eieren voor je geld kiezen. Dat doet het ABVV niet, terwijl de andere sociale partners dat wel doen.”